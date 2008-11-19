Президенты Черногории, Македонии и Азербайджана к нам не приедут

Президенты Македонии Бранко Црвенковски, Черногории Филип Вуянович и Азербайджана Ильхам Алиев отменили визиты в Украину для участия в мероприятиях по случаю 75-летия Голодомора 1932-33. Об этом сообщил на брифинге директор департамента культурно-гуманитарного сотрудничества Министерства иностранных дел Украины Михаил Скуратовский. По его словам, президенты Македонии и Черногории отменили визит в связи со сменой даты економического регионального саммита, который проходит Охриде (Македония). Скуратовский сообщил, что президент Азербайджана не смог приехать в связи с внутренней ситуацией в стране, где происходит формирование правительства.