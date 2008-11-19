Чорновил рассказал о хамах на дороге

Регионал Тарас Чорновил считает, что увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения лишь немного облегчит ситуацию с ДТП. Пробки на дорогах – из-за аварий и тупой наглости", - подчеркнул он также. "Я лично, когда езжу на работу на машине, замечаю, что заторы на дорогах создаются не из-за пресыщения дорог машинами, а из-за двух вещей - из-за тупой наглости, когда водители блокируют дорогу, выезжая на встречную полосу, и из-за мелких незначительных аварий, в которых, как правило, принимают участие недорогие машины тех людей, для которых повышенные штрафы стали проблемой", - сказал политик. Чорновил считает, что те, кто до повышения размеров штрафов игнорировал правила дорожного движения, те и сегодня будут нарушать. По его словам, увеличение штрафов "полной справедливости, полного порядка на дорогах не обеспечат - хамства будет много, но все-таки будет намного безопаснее и немного легче ездить". Также Тарас Чорновил считает, что Украина, введя новые сборы с граждан, должна, в свою очередь, предоставить им нормальные условия: "У нас государство знает, что должно требовать и брать от своих граждан, а то, что оно должно обеспечивать само, предлагает отложить на послезавтра". "Конечно, аварийность только частично происходит из-за недисциплинированных водителей, часть же происходит из-за незамеченных дорожных знаков, потому что они установлены не там, где нужно, из-за плохой разметки", - отметил он. Ставя граждан перед фактом повышенных размеров штрафов, государство должно, конечно же, обеспечить их нормальными дорогами, правильно размещенными знаками, дорожной разметкой, хорошим покрытием дорог, дорожными развязками, подчеркнул политик.