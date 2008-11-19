Ющенко подарили сухарь 30-х годов

Президент Украины Виктор Ющенко провел в харьковской школе номер 62 урок, посвященный памяти жертв Голодомора - массового голода 1932-1933 годов. Во время этого урока школьники подарили Президенту кусочек хлеба, который хранился с начала 1930-х годов в одной из семей, переживших голод. Выступая перед учащимися, Ющенко заявил, что «его поколение» обязано передать потомкам правду о голоде тех лет, а молодежь, в свою очередь, должна будет передать это знание своим детям. Он призвал школьников проявлять интерес к истории своих семей, в том числе к эпизодам 1930-х годов. Таким образом, по словам Президента, можно будет узнать «как можно больше имен жертв и свидетелей этой трагедии». Ющенко повторил свою позицию, согласно которой события 1932-1933 года в Украине являются «геноцидом, продуманным, целенаправленным массовым убийством». Ранее, открывая мемориал жертв Голодомора, Ющенко заявил, что такая формулировка не является обвинением в адрес какого-либо государства. «Мы обвиняем коммунистический режим, которого, к счастью, сегодня уже нет. Все, что делала тогда Коммунистическая партия, было направлено на уничтожение нашей нации», - отметил Президент. В Украине на этой неделе проходят памятные мероприятия в связи с 75-й годовщиной Голодомора.