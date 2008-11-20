Луценко и Турчинов за утро нарушили правила на тысячу гривен

20 ноября 2008, 10:32

После введения новых штрафов ГАИ официально отрапортовала, что число нарушений и ДТП на наших дорогах заметно снизилось. Однако высшим чиновникам новые штрафы ни по чем. Глава МВД Юрий Луценко и первый вице-премьер Александр Турчинов за утро нарушили правила на 1000 гривен Служебный 500-й «Мерседес» (по данным киевских автосалонов, сейчас его стоимость варьируется от 100 до 143 тыс. евро) подкатил к подъезду Турчинова около девяти утра, и уже через мгновение авто мчало в центр города. Проезжая со скоростью до 60 кмч, на улице Богдана Хмельницкого дорогущий «Мерс» с Турчиновым в салоне наехал на двойную сплошную линию и один раз не показал поворота, опережая иномарку и перестраиваясь в другой ряд. В это же время от дома Юрия Луценко отъехал черный «Лексус» с главным милиционером Украины в салоне. От своей улицы Старонаводницой на элитном Печерске до Кабмина на улице Грушевского авто домчало за 7 минут. При этом, служебный LEXUS LS 430 главы МВД утром дважды пересек одну сплошную линию, перестраиваясь из ряда в ряд. Так же развернул машину и водитель сопровождающей «Тойоты». Причем в среду ради Луценко устроили так называемую «зеленую волну»: отключили все светофоры на его пути с Печерска до Грушевского, начиная от площади Леси Украинки. По-видимому, министр очень опаздывал, он вышел из дома в районе 9.40, то есть за 20 минут до начала заседания Кабинета министров. На заседании правительства удалось получить комментарий министра относительно его езды. «К счастью, меня уже много лет возит один и тоже водитель, которому я доверяю и который никогда не нарушает. «Зеленую волну» для меня делают редко, только если задерживаюсь», — сообщил министр. Что касается дорогого LEXUS LS 430 (на момент выпуска он стоил в районе $90 тысяч), то, как утверждает Луценко, его он получил в «наследство» от предшественников. В парке министра есть еще Volkswagen Faeton (от $85 тысяч до $160 тысяч), пишет «Сегодня». В то же время, как разъяснил один из опытных экспертов ГАИ, комментируя езду машин Юрия Луценко и Александра Турчинова, оба нарушили правила. «За несоблюдение требованийзнаков (авто Луценко ехало по полосе, которая разрешает движение только прямо, а затем резко начало перестраиваться) сейчас предусмотрен штраф от 255 до 340 гривен (выходит, что Юрий Луценко за одно утро фактически дважды нарушил правила дорожного движения, что в сумме потянуло бы минимум на 510 гривен, максимум на 680 — ред.). Что касается Турчинова, то его авто попало под статью «нарушение правил обгона», за что сейчас предусмотрен штраф от 425 до 510 гривен. «Опережая машину, водитель должен был показать поворот, т.е. уведомить остальных участников движения о своем маневре. Он этого не сделал», — сообщил нам опытный гаишник, комментируя ситуацию с вице-премьером. В то же время сами гаишники жалуются на то, что с министров и депутатов штрафы гладки. «Ни один инспектор такую машину не остановит, даже если попытается это сделать, никто не прекратит движения. Депутатов вообще штрафовать не можем, максимум их водителей», — сетует гаишник.

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