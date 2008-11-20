Внимание! Президент объявил конкурс!

Белый дом объявил конкурс на лучшее имя для индюка, который будет помилован президентом США в канун Дня благодарения. Его пресс-секретарь Дана Перино рассказала, что любой желающий может посетить сайт Белого дома и проголосовать за понравившееся ему имя. Причем имена могут быть самыми экзотическими. При этом Перино, окинув взглядом зал, где собрались журналисты, пошутила, что у нее уже появилась пара идей. Но от уточнений воздержалась, пишет «Комсомольская правда в Украине». Для Джорджа Буша, покидающего президентский пост в начале будущего года, нынешняя церемония будет последней. «Помилование» индеек президентом США - одна из традиций Дня благодарения. Первым прилюдно «помиловал» индеек Авраам Линкольн. Затем в 1947 году возродил эту церемонию Гарри Трумэн. По традиции, индюков - основного, которого демонстрирует собравшимся в Розовом саду президент, и «дублера» - на тот случай, если с первым внезапно что-то случится перед церемонией, - преподносит главе государства Федерация фермеров. После «амнистии» эти индейки отправляются доживать свой век куда-нибудь на ферму. В домах американцев индейка стала неизменным атрибутом Дня благодарения. Ее фаршируют сухарями или яблоками и подают к столу с клюквенным соусом и картофельным, кукурузным или тыквенным гарниром.