Балога сделал операцию по вживлению волос?

Странные отметины на голове Виктора Балоги породили массу слухов. В политической тусовке начали судачить о том, что помощник Ющенко сделал себе операцию по пересадке волос. Поводом для таких утверждений послужила и недавняя госпитализация Балоги (см. «КП» за 16 ноября). По неофициальным данным, в минувшую субботу, 15 ноября, чиновник провел шесть часов в операционной «Феофании». - Заменили несколько клапанов на сердце, - объяснил политик с улыбкой, явно давая понять, что он шутит. Впрочем, в правдивость таких слов мало кто поверит. Ведь отойти от серьезного кардиологического вмешательства за три дня нереально. «КП» связалась с хирургами ведомственной клинической больницы «Феофания» и узнала, что операций по пересадке волос там никто не проводит. Во всяком случае официально. Но, согласно непроверенным данным, для VIP-персон, к которым, безусловно, относится и Виктор Иванович, иногда делают исключение. Медики допускают, что «позаниматься» с чиновником мог врач, лично приглашенный главой Секретариата. На сегодня в Киеве базовая стоимость вышеупомянутой процедуры, которая длится от 4 до 6 часов, составляет 1000 у.е. плюс 6 у.е. за каждую пересаженную луковицу (а луковица - это одна волосинка). Представьте, сколько их нужно, чтобы на голове у Балоги появилась густая шевелюра? - Мы такие операции (правильно она называется микротрансплантация волос) делаем уже на протяжении десяти лет, - рассказала врач-координатор одной из столичных клиник Наталья. - Они очень сложны и проходят под местным наркозом. - Вообще-то Виктор Иванович на женщину не похож, а ведь именно прекрасному полу положено уделять своей внешности много внимания, - говорит член пропрезидентского блока «НУ-НС», «самооборонец» Юрий Стець. - Но в последнее время очевидно желание Балоги стать публичным политиком: присутствие его персоны в масс-медиа существенно увеличилось. А публичная политика предполагает не только живой и сильный ум, но и хороший внешний вид. Для этого Балога мог бы не только волосы пересадить, но и остальные части тела. По словам медиков, реабилитационный период занимает две недели. За это время луковицы должны прижиться на новом месте и только потом начинают расти.