Неприятные истории об Януковиче

Российский телеведущий и шоумен Андрей Малахов заявил, что украинские граждане не должны поддерживать лидера Партии Регионов Виктора Януковича на предстоящих выборах президента страны, пишет "Корреспондент". "При всем уважении к Виктору Януковичу, но люди, которые сидели в тюрьме, я вообще не понимаю, как они могут выдвигаться на пост президента", - сказал Малахов в эфире российского информационно-аналитического ток-шоу "Нереальная политика", ведущая которого - Тина Канделаки - специально к этому выпуску сделала себе прическу аля-Тимошенко. По словам Малахова, он часто бывает в Украине и от своих коллег по шоу-бизнесу слышал неприятные истории о Януковиче. "Я с кем общался из людей из украинского шоу-бизнеса, кто ездил с ним по стране, не было человека, который бы не сказал, что он не послал трехэтажным матом за кулисами и не обидел людей. Виктор Федорович Янукович матерился на всех, он был всем недоволен", - рассказал шоумен. Он отметил, что политик должен быть "милым, добрым и хорошим со всеми". "Не только выходя на сцену говорить "Я вас люблю, Донецк", но и за кулисами всех обнимать и оставлять о себе хорошее впечатление. Все, ведущие, артисты, рассказывали мне истории и говорили, что более, чем от Януковича, неприятного ощущения нет", - подчеркнул Малахов. Между тем, он признался, что в 2004 году поддерживал Оранжевую революцию, однако сейчас ощущает разочарование. "Когда произошла Оранжевая революция, то у меня было ощущение, что сейчас выберут молодых, перспективных, честных... А потом выясняется, что вся атрибутика принадлежит сыну президента, он зарабатывает на всех флажках и шарфиках. То есть, все делают свой бизнес в новых экономических условиях... Они снова украли по 200 миллионов", - сказал Малахов. По его словам, новый Майдан на Украине в ближайшее время невозможен. "Они уже не выйдут, они уже разочаровались", - считает Малахов. Отметим, что в последнее время в среде российских деятелей культуры и шоу-бизнеса становится модно обсуждать политические процессы. Так, сегодня известный российский писатель Юрий Поляков заявил в интервью австрийскому изданию Der Standard, что придя к власти, Путин спас страну от хаоса и "придал развитию рыночной экономики форму правового государства". Свою политическую позицию высказали писатели Аркадий Арканов, Александр Кабаков, Борис Акунин, актер Олег Басилашвили, кинорежжисеры Отар Иоселиани и Георгий Данелия, певец Иосиф Кобзон, актер и певец Вахтанг Кикабидзе, певица Нани Брегвадзе и другие деятели культуры и шоу-бизнеса. А "певица" Марина Хлебникова заявила о том, что разделяет позицию мэра Москвы Юрия Лужкова относительно Севастополя.