Тимошенко станет кумой Тины Кароль?

Не успела певица Тина Кароль родить первенца, как ее уже засыпали поздравлениями. Не поленилась поддержать новоиспеченную мамочку и премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Она послала молодой маме букет роз и личное поздравительное письмо, где написала: "Я очень рада за тебя! Верю, что твой мальчик будет красивым, умным и сильным. А еще – не менее талантливым, чем его родители», пишет «Сегодня». Такое внимание со стороны Юлии Владимировны к Тине может быть вполне объяснимо не только музыкальными пристрастиями. Ведь в народе упорно ходят слухи, что именно ее Тина Кароль с мужем Евгением Огиром хотят взять в крестные мамы сынишки. О том, правда ли это, газета поинтересовалась у премьера незадолго до родов. «О ребенке и о беременности мне говорить намного приятнее, чем о политике, но пока я такого предложения от Тины не получала. Если поступит – все может быть», - засмеялась тогда Юлия Владимировна. А вот сейчас обе: и Кароль, и Тимошенко отмалчиваются, хотя, как мы уже сообщали, с кандидатурами крестных молодые родители определились. Напомним, 18 ноября, Тина Кароль родила сына в одном из киевских роддомов. Вес ребенка составляет 3 кг 540 г, рост 53 см. Мама и малыш чувствуют себя прекрасно.