Миллиардерша из Чикаго станет министром торговли

Избранный президент США Барак Обама главной кандидатурой на пост министра торговли США в своей будущей администрации считает известную миллиардершу из Чикаго 49-летнюю Пенни Прицкер, сообщает телекомпания «Си-эн-эн» со ссылкой на несколько источников в демократических кругах США. Пенни Прицкер, личное состояние которой оценивается в 2,8 миллиарда долларов, занимает, по версии журнала «Форбс», 135-е место в списке из 400 американских миллиардеров и происходит из известной семьи Прицкеров, владеющей сетью отелей «Хайятт», компанией океанских круизов «Ройал Каррибеан» и рядом других компаний. В настоящее время Прицкер является финансовым директором избирательного штаба Обамы. Источники «Си-эн-эн» сообщили также, что Обама считает главным кандидатом на пост министра внутренней безопасности в своей будущей администрации губернатора штата Аризона 50-летнюю демократку Джанет Наполитано. « Если информация источников телекомпании подтвердится, это будет означать, что Обама рассматривает уже как минимум трех женщин на ключевые министерские посты в своей администрации, сообщает «РИА «Новости». На минувшей неделе в СМИ попала информация о том, что избранный президент своим главным кандидатом на пост госсекретаря считает бывшую первую леди США, сенатора-демократа Хиллари Клинтон. Ожидается, что Клинтон даст ответ на предложение Обамы до конца текущей недели, и в случае согласия официальное объявление о ее назначении последует в таком случае на следующей неделе. В среду в американских СМИ появилась дополнительная информация о том, что Обама, как уже сообщалось ранее, может попросить нынешнего министр обороны США Роберта Гейтса остаться на своем посту в новой администрации, которая приступит к выполнению своих обязанностей 20 января 2009 года после церемонии инаугурации Обамы.