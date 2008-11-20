Премьер нашла у депутатов по четыре лапы

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко уверена, что Верховная Рада в течение двух недель разблокирует свою работу. «Я уверена, что финансовый кризис затолкает все фракции в нормальное русло работы, даже если они будут упираться всеми четырьмя лапами», - сказала она в четверг в Киеве на совещании с главами областных госадминистраций, передаёт for-ua.com. Тимошенко отметила, что в парламенте находится «значительная часть» собственников предприятий строительной, металлургической, аграрной, химической отраслей, которые требуют срочных законодательных мер для минимизации последствий финансового кризиса. «Сколько бы сейчас отдельные политики не сопротивлялись единству в парламенте всех фракций, по моим прогнозам, она будет достигнута в ближайшие две недели», - сказала премьер. Она вновь заявила о готовности учесть предложения других фракций парламента по кандидатурам на посты министров в случае объединения парламентских сил. «Я вижу все процессы, которые уже начались на всех уровнях. Идет принудительное сближение - принуждение финансовым кризисом к миру», - сказала Тимошенко