Клинтон и его спонсоры

Билл Клинтон согласился на требования переходной команды Барака Обамы, выдвинутые в связи с возможным назначением Хиллари Клинтон госсекретарем США, сообщает International Herald Tribune со ссылкой на информированные источники. Экс-президент раскроет имена спонсоров своего фонда, а также будет отчитываться перед Белым домом за свою благотворительную и публичную деятельность. Это необходимо, чтобы исключить влияние представителей бизнеса и зарубежных правительств на работу внешнеполитического ведомства под руководством Хиллари, сообщает «Лента.ру». Хиллари Клинтон, сенатор от штата Нью-Йорк и бывшая соперница Обамы на демократических праймериз, ранее была названа кандидатом на пост главы внешнеполитического ведомства в новой администрации США, которая начнет работу в 2009 году. В связи с этим юристы Обамы, который 20 января будет приведен к президентской присяге, начали изучать финансовые дела Билла Клинтона. После ухода с президентского поста в 2001 году Клинтон активно занимался работой собственного международного благотворительного фонда. Он не был обязан раскрывать источники финансирования фонда и не делал этого. Кроме того, экс-президент получал значительные гонорары за публичные выступления, в том числе от иностранных правительств и организаций. Формально должность госсекретаря Хиллари Клинтон пока не предложена, однако решение ее супруга устраняет препятствия для этого. «Я сделаю все, что они пожелают», - объявил в среду Билл, который с энтузиазмом относится к возможному назначению жены.