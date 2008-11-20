В Польше ликвидацией Червоненко довольны

Министр спорта республики Польша Мирослав Джевецки спокойно отреагировал на ликвидацию украинского Национального агентства по подготовке и проведению в Украине финальной части Евро-2012. Как сообщает "Deutsche Welle", по словам министра, он даже рад такому решению, поскольку, таким образом, возобновится порядок в процессе подготовки. М. Джевецки отметил, что украинское агентство уже на протяжении нескольких месяцев не работало. По его словам, надзор за проектами, связанными с европейским футбольным первенством еще раньше перебрал на себя Кабинет Министров. Такого же мнения придерживается и руководитель польского союза "Pl-2012" Марчин Херра, который назвал такое решение украинского правительства "рациональным". Он выразил надежду, что благодаря этому процесс подготовки к Евро-2012 в Украине улучшится. Напомним, сегодня Кабинет Министров принял решение о ликвидации Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине Чемпионата Европы по футболу 2012 года. Об этом журналистам на брифинге сообщил Вице-премьер-министр Иван Васюник. Решение было принято в связи с реорганизацией системы управления подготовкой Украины к Евро-2012. Национальное агентство, в соответствии с решением Кабинета Министров, должно быть ликвидировано в трехмесячный срок. Вместо Нацагентства Кабинет Министров создал Координационное бюро по вопросам подготовки и проведения в Украине Чемпионата Евро-2012 в составе Секретариата Кабмина.