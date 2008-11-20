Бразильский крестьянин нашел в огороде полмиллиона

Метеорит весом более двух тонн лежал много лет на огороде фермера в центрального бразильском штате Гойяс, прежде чем крестьянин понял, какое сокровище находилось на его земле, сообщает РИА «Новости». Находка была сделана много лет назад, но крестьяне долгое время считали, что речь идет об обычном куске марганца. Несколько месяцев назад владелец фермы взял небольшой образец породы и отправил его на исследование в Национальный музей Рио-де-Жанейро. Анализ породы выявил ее внеземное происхождение. По словам астрономов, речь идет о втором по размерам метеорите, когда-либо обнаруженном в Бразилии, чей вес составляет около 2,5 тонн. Неожиданное открытие заставило фермера пересмотреть свое отношение к находке. Он сумел выкопать камень из земли и спрятать его в подвале собственного дома в 300 километрах от столицы штата города Гояния. Сам владелец объясняет, что после подтверждения "звездного статуса" своей находки намеревается продать ее за 1 миллион бразильских реалов (439 тысяч долларов). Стоимость метеоритов зависит от их видов. Самыми ценными считаются т.н. лунные и марсианские метеориты. Грамм лунного метеорита стоит около 1 тысячи долларов, марсианского - около двух тысяч долларов. Впрочем, некоторые метеориты не такие дорогие. В частности, цена за грамм Сихотэ-Алинского метеорита не превышает 1 доллара.