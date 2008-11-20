Рудьковский рассказал, что ему разбили губу из-за Тимошенко

Бывший министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский объясняет, что его конфликт с народным депутатом от Партии регионов Нестором Шуфричем возник из-за разных позиций относительно того, должна ли оставаться Юлия Тимошенко на должности премьер-министра в случае образования широкой коалиции. Об этом он заявил сегодня в Киеве в интервью журналистам, комментируя инцидент, передает «УНИАН». «Я могу сказать одно, что вчера действительно у нас была дискуссия с моим визави на политическую тему. Действительно, мы имеем разные позиции и политический вектор. Я всегда стоял на той же позиции, он же занимает другую позицию относительно того, что в широкой коалиции должна быть премьер-министром Юлия Владимировна Тимошенко. Я имею другую позицию», - сказал Рудьковский. В то же время он выразил убеждение, что «в любой дискуссии сила не может быть аргументом». «Если бы мы находились в одинаковом статусе. Если бы это было на ринге, я бы отучил такого человека один раз и навсегда поднимать руки. Я убежден, что необходимо снять депутатскую неприкосновенность для того, чтобы хулиганство всегда имело свою соответствующую реакцию со стороны правоохранительных органов», - заметил Рудьковский. Отвечая на вопрос, пойдет ли он на мировую, если дело дойдет до суда, он сказал: «Я подал соответствующее заявление относительно его действий. Пусть дают оценку те, в компетенции кого это находится». В то же время на вопрос, кто куда бил, после продолжительной паузы Рудьковский ответил: «Я себя нормально чувствую». На его лице не заметно никаких следов побоев.