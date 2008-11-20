Есть вещи, ради которых Иван Плющ стал бы на колени

Депутат от НУНС Иван Плющ готов встать на колени перед Юлией Тимошенко и Виктором Януковичем ради создания большинства. Плющ, комментируя ситуацию в Верховной Раде, отметил, что на данный момент нужно говорить не о создании коалиции, а о создании большинства в парламенте и объединиться, по его словам, должны две самые большие фракции ВР - БЮТ и Партия регионов. "Я говорил: я стану на колени перед этими лидерами, чтобы они объединились и пошли к президенту, и договорились, как жить дальше. Но этого пока не происходит", - подчеркнул он и выразил уверенность, что эти две силы обязательно объединятся. Отвечая на вопрос, готов ли он при таком большинстве быть спикером, Плющ подчеркнул: "При таком большинстве приятно было бы быть спикером, потому что оно может решать все". Напомним, сегодня Верховная Рада Украины во время пленарного заседания так и не смогла выбрать спикера. За предложение приступить к рассмотрению этого вопроса и внести его в повестку дня ВР проголосовали всего 78 народных депутатов. В итоге 302 депутата поддержали предложение работать в комитетах до конца недели. Первый вице-спикер Александр Лавринович подчеркнул, что следующее пленарное заседание состоится во вторник, 2 декабря.