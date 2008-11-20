К Обаме приедут 4 миллиона человек

По прогнозам американских властей, церемонию инаугурации 44-го президента США Барака Обамы могут посетить 4 миллиона человек. К такому выводу они пришли, исходя из спроса на билеты. Ранее чиновники полагали, что посетителей будет в четыре раза меньше. Церемония инаугурации нового президента США намечена на 20 января. В этот день Вашингтон наводнит огромное количество людей. Толпы народа заполнят метро, дороги, а все места в гостиницах на расстоянии 60 миль (100 км) от столицы забронированы уже сегодня. Одной из первых звездных персон желание поучаствовать выразила певица Бейонс. «Я обязательно буду там», – сообщила она одному американскому журналу. – Я хочу быть там и стать свидетелем этого события». На вопрос, будет ли она выступать, она ответила: «Конечно, я хотела бы. А кто бы отказался?» Агенты спецслужб уже начали подготовку к церемонии принесения присяги. Власти намерены установить гигантские телеэкраны вокруг Капитолийского холма, чтобы зрители могли наблюдать за событием, сообщает «Newsru.com». На инаугурацию было выпущено около 240 тысяч билетов, из которых только 30 тысяч – с гарантированными местами. При этом цена одного билета в интернет-агентствах доходит до 7-8 тысяч долларов. Напомним, 4 ноября демократ Барак Обама одержал победу на президентских выборах в США.