VIPов теперь можно хоронить на луне

Американская компания "Celestis" объявила прием заказов на "лунные похороны". Кремированные останки родных и близких можно будет направить для захоронения на Луну - по цене почти 10 тысяч долларов за один грамм пепла. Маленькие капсулы с прахом покойных, при жизни пожелавших обрести свое последнее пристанище на Луне, будут переправляться на борту космических аппаратов или ракет. Первый "траурный" полет может состояться в 2010 году. "Celestis" уже заключила контракты с частными космическими перевозчиками, которые в настоящее время разрабатывают проекты ракет, способных доставлять груз на естественный спутник Земли, на поверхности которого будет устроено кладбище. Ранее фирма уже организовывала космические похороны, но только в качестве эксклюзивных услуг. При этом прах запускался на орбиту Земли. Это стоит намного дешевле - от 700 долларов за 1 грамм. В будущем компания берется отправлять останки в далекий Космос. Это обойдется дороже всего - примерно в 37 тысяч долларов за 1 грамм.