Андрей Малахов против Януковича, потому что тот сидел

Известный российский телеведущий и шоумен Андрей Малахов считает, что жители Украины не должны поддерживать Виктора Януковича на предстоящих выборах президента страны. «При всем уважении к Виктору Януковичу, но люди, которые сидели в тюрьме, я вообще не понимаю, как они могут выдвигаться на пост президента», – сказал Малахов в эфире передачи «Нереальная политика». Малахов утверждает, что часто бывает на Украине, работая там, и от своих коллег по шоу-бизнесу слышал неприятные истории о Януковиче. «Я с кем общался из людей из украинского шоу-бизнеса, кто ездил с ним по стране, не было человека, который бы не сказал, что он не послал трехэтажным матом за кулисами и не обидел людей. Виктор Федорович Янукович матерился на всех, он был всем недоволен. А политика – это такая вещь, когда ты должен быть милым, добрым и хорошим со всеми. Не только выходя на сцену говорить «Я вас люблю, Донецк», но и за кулисами всех обнимать и оставлять о себе хорошее впечатление. Все, ведущие, артисты, рассказывали мне истории и говорили, что более, чем от Януковича, неприятного ощущения нет», – подчеркнул Малахов. Между тем, он признался, что в 2004 году поддерживал «оранжевую революцию», однако сейчас ощущает разочарование. «Когда произошла «оранжевая революция», то у меня было ощущение, что сейчас выберут молодых, перспективных, честных... А потом выясняется, что вся атрибутика принадлежит сыну президента, он зарабатывает на всех флажках и шарфиках. То есть, все делают свой бизнес в новых экономических условиях... Они снова украли по 200 миллионов», – сказал Малахов. По его словам, новый Майдан на Украине в ближайшее время невозможен. «Они уже не выйдут, они уже разочаровались», – считает Малахов.