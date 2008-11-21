Хиллари Клинтон назначили госсекретарем США

Хиллари Клинтон займет в администрации Барака Обамы пост Госсекретаря США. Официальное назначение должно состояться в течение ближайших нескольких дней, передает телеканал "Вести". Как сообщает агенство "Лига", будучи сенатором от штата Нью-Йорк, Хиллари Клинтон в основном занималась вопросами, связанными с международными делами и обороной. И хотя раньше она поддерживала войну в Ираке, то теперь согласна с намерением избранного президента Барака Обамы вывести оттуда американские войска. Напомним, накануне победивший на выборах на пост главы США Барак Обама озвучил имена членов президентской команды в Белом доме. Окончательно со своей президентской командой Обама должен определиться до инаугурации, которая состоится 20 января 2009 года. На церемонию инаугурации Барака Обамы приедут около 4 миллионов человек. Выпущено около 240 тысяч билетов на церемонию, из которых только 30 тысяч - с гарантированными местами. Интернет-агентства предлагают билеты на инаугурацию за 5 тысяч фунтов стерлингов, но электронный аукцион "eBay" заявил, что запретит продажу билетов с сайта.