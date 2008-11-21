Черномырдин привез в Украину учебники о России

Виктор Черномырдин также подчеркнул, что «самое главное – этот учебник без налета политического». Эти книги должны помочь 5-классникам «отличить реально происходившие события от искаженных исторических фактов». Сегодня в Луганске прошла презентация учебника для 5 классов украинских школ «Страноведение. Россия». В мероприятии принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Украине Виктор Черномырдин. Луганщина получила 9 тысяч экземпляров этой книги (полное название - «Страноведение. Россия. Путешествие по Руси и России во времени, пространстве и языке»). Пособие одобрено Министерством образования и науки Украины. Учебник предназначен для факультативного изучения в школах с русским языком обучения. Учебник издан в Киеве при содействии посольства РФ в Украине и посвящен памяти первого президента РФ Бориса Ельцина. По мнению Виктора Черномырдина (с его вступительного слова начинается учебник), пособие «Страноведение. Россия» поможет отличить реально происходившие события от искаженных исторических фактов. «Если Великой Отечественной войне один абзац посвящается – это неправильно, это несправедливо, - отметил посол. – Если мы хотим, вы хотите или руководство Украины хочет чтобы то, что происходило в 30-е годы, особенно, что связано с голодом, знали, чтобы это передавалось из поколения в поколение, то почему же тогда молодежь не должна знать, что происходило в Великой Отечественной войне? Погибло больше». Виктор Черномырдин также подчеркнул, что «самое главное – этот учебник без налета политического». Источник: Остров.