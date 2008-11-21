Москалю хотят помешать заработать денег

Генеральная прокуратура Украины возобновила уголовное дело в отношении депутата Верховной Рады от блока "Народная Самооборона" Геннадия Москаля. Таким образом, украинская генпрокуратура отменила постановление прокуратуры Киева, ранее отказавшейся возбудить дело из-за отсутствия состава преступления. Москаля подозревают в коррупции и злоупотреблении полномочиями, когда парламентарий возглавлял Государственный комитет Украины по делам национальностей и миграции в 2004 году. Однако сам Москаль заявил, что киевская прокуратура отказалась заводить на него уголовное дело в октябре 2008 года. В ноябре 2008 года исполняющий обязанности председателя СБУ Валентин Наливайченко заявил, что ему ведомству удалось раздобыть материалы, свидетельствующие о противоправной деятельности Москаля. Парламентарий, якобы, незаконно оформлял неким лицам документы, касающиеся статуса ветеранов войны. Наливайченко также заявил, что СБУ передало эти материалы в прокуратуру. После этого заявления Геннадий Москаль подал иск против Валентина Наливайченко и его заместителя Тиберия Дурдинца. Депутат Верховной Рады обвинил руководителей СБУ в клевете и потребовал выплатить ему в общей сложности 550 тысяч гривен (около 95 тысяч долларов) за моральный ущерб.