Гитлер завоевывал мир с одним яичком

«Сенсационное свидетельство немецкого военного врача наконец-то подтверждает давнее подозрение мировой общественности: у Гитлера было только одно яичко», – спешит сообщить британский таблоид The Sun. По данным газеты, некто Йохан Ямбор служил в годы первой мировой войны полевым медиком. Во время затяжной битвы при Сомме он участвовал в эвакуации раненых с поля боя. Среди тех, кого удалось спасти, был и Гитлер – его ранили в живот, и одно яичко пришлось удалить. Будущего фюрера прозвали «крикуном», потому что он был очень шумным, кричал: «На помощь!», сообщает «Инопресса». Позже, после прихода нацистов к власти, Ямбору начали сниться кошмары – он винил себя в том, что спас Гитлеру жизнь. А в 1960-х годах медик поведал эту историю священнику Францишеку Паулару. Тот записал признание и теперь, 23 года спустя после смерти Ямбора, обнародовал его. Записанные священником показания Ямбора подтвердил его друг. Британский солдатский фольклор с давних пор приписывает Гитлеру такое увечье, однако достоверное подтверждение этого факта получено впервые, гордится The Sun.