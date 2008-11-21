Еханурову читали стихи на бурятском

Воспитанники Киевского военного лицея им. Ивана Богуна ознакомили министра обороны Украины Юрия Еханурова с произведениями Тараса Шевченко, изданными на бурятском языке. Ехануров сегодня посетил Киевский военный лицей им. Ивана Богуна по случаю отмечания 65-й годовщины основания этого учебного заведения. Министр обороны поздравил коллектив лицея с юбилеем и от имени Президента – Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины подарил учебному заведению микроавтобус. Ехануров также посетил урок украинской литературы, во время которого министра ознакомили с исследованием творчества Тараса Шевченко. Еханурову, в частности, представили издание произведений великого украинского поэта, которые были в разные годы изданные на бурятском языке. По словам учительницы украинского языка и литературы военного лицея Оксаны Фесенко, бурятский, хоть и принадлежит к монгольской языковой семье, но фонетически является очень созвучным с украинским, сообщает «УНИАН». В свою очередь Ехануров отметил важность дальнейшего развития военных лицеев в Украине как первичной основы всей системы военного образования в государстве. Министр обороны сообщил, что в следующем году в лицей поступит новейшее издание истории Украины, которое будет основываться на объективном исследовании прошлого украинского народа. Ехануров также пообещал всем украинским лицеистам со следующего года реализовать инициативу военного ведомства по организации для них летних лагерей на территории Днепропетровской области, где дислоцировалась Казацкая сечь. «Нынешний губернатор Днепропетровской области Виктор Бондарь является также выпускником Киевского военного лицея 1992 года. Надеюсь на его поддержку в этом деле», - отметил Ехануров.