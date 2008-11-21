Луценко и Томенко выпили сегодня в центре Киева

В пятницу четыре бывших полевых командира Майдана Николай Томенко, Юрий Луценко, Тарас Стецькив и Владимир Филенко собрались на главной площади столицы по случаю четвертой годовщины Оранжевой революции. Комментируя в интервью журналистам события четырехлетней давности на Майдане Незалежности, Луценко сказал, что Майдан стал ключевым событием в истории Украины, когда народ выступил против фальсификаций и лжи. По словам Луценко, не смотря на то, что сегодня кое-кто из политиков пытается исказить идеи Майдана, так или иначе он изменил Украину. "Единственное, чтобы я сделал бы сегодня, если бы тот Майдан происходил, я бы так же горячо боролся за Майдан, но, возможно, чаще кричал бы Украина вместо отдельных фамилий", - отметил Луценко. В свою очередь Томенко сказал, что сегодняшняя дата - "это не дата прихода Ющенко на Майдан, а дата прихода людей на Майдан". При этом Луценко добавил, что президент Виктор Ющенко тогда не верил в Майдан, а больше верил в кулуарные договоренности. Отвечая на вопрос, может ли еще раз состояться Майдан, Луценко сказал: "Нельзя спланировать майданы заранее, они возникают спонтанно". Продолжая тему, Томенко высказал мнение, что "Майдан - это фантастический выигрыш свободы. Мы тогда выиграли психологически и морально". Луценко от имени всех четырех бывших полевых командиров, обращаясь через СМИ к рядовым участникам Оранжевой революции, поблагодарил их за участие в тех событиях, отметив при этом, что "Майдан был, и никто у нас его не украдет, так что поздравляем украинцев с очередной победой". На самом Майдане Незалежности неподалеку от монументу Независимости размещена небольшая фотовыставка с фотографиями событий Оранжевой революции.