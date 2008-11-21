Кэмпбелл с олигархом приехали на аукцион матрешек

Как и предполагалось, закрытый благотворительный аукцион матрешек, расписанных известными мировыми и российскими дизайнерами в честь 10-летия Vogue Russia, в Новом Манеже вызвал невероятный ажиотаж среди представителей бомонда. Поторговаться с Vogue приехал даже Владислав Доронин с невестой Наоми Кэмпбелл. Естественно, первый выход в свет этой пары не оставил равнодушными и самых высоких гостей. Ближе к восьми вечера на Большой Дмитровке образовалась гигантская пробка, да такая, что прекрасные дамы с кавалерами выбегали из автомобилей и, кутаясь в меха, спешили в Манеж. Суровые охранники внимательно и вежливо сверяли имена на приглашениях и только тех, кого хорошо знают в лицо (например, чету Маликовых), пропускали без вопросов. В холе всех ждала "стена Vogue" и видеоинсталляция с последним номером издания, но наибольший интерес, конечно, представляли матрешки. Они по праву стали звездами вечера, никто из приглашенных не обделил их вниманием. Иностранных гостей тоже было достаточно, настолько, что все объявления в зале делались на трех или четырех языках помимо русского. Что ж, для иностранной публики матрешка, в принципе, экзотика и произведение искусства, а уж дизайнерская - так и вовсе бесценный экспонат. Все отвлеклись от матрешек лишь однажды – когда в зал вошла Наоми Кэмпбелл в меховой накидке и Владислав Доронин. Влюбленных сопровождал Фаваз Груози, ювелир De Grisogоno. Троица направилась рассматривать матрешек. При этом Наоми очень трогательно ворковала с Владиславом, не выпускала его руку и все время пыталась поцеловать. Владислав не отставал, определенно, Наоми его интересовала больше, чем представленные на аукционе лоты. Вообще, смотреть на эту пару одно удовольствие – оба просто светятся счастьем. После коктейля некоторых гостей пригласили на ужин и аукцион, где за уникальные экспонаты развернулась нешуточная борьба.