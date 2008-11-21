Телефон Обамы прослушивали

отрудники компаний сотовой телефонной связи Verizon Wireless несанкционированно просматривали данные о личном телефоне избранного президента США Барака Обамы. В связи с инцидентом свои извинения принес президент компании Ловелл Макадам. "На этой неделе мы узнали, что ряд работников Verizon Wireless осуществили несанкционированный доступ и просмотр счета личного сотового телефона Барака Обамы. Мы приносим извинения избранному президенту...", - говорится в заявлении Макадама. Все сотрудники, которые осуществляли доступ к счету - санкционировано или нет, - немедленно отправлены в неоплачиваемый отпуск, заявляют в компании. После установления всех обстоятельств случившегося "компания предпримет подобающие меры". Макадам сообщил также, что личный сотовый телефон, о котором идет речь, не использовался Обамой в течение "нескольких месяцев". "Это простой голосовой телефон-раскладушка (flip-phone), не BlackBerry и не какой-либо другой смартфон, созданный для электронной почты или других цифровых услуг", - подчеркнул Макадам, описывая телефон Обамы. Во время последних месяцев избирательной кампании и в настоящее время Обама не расстается со своим смартфоном BlackBerry, который все время виден у него на поясе и который по свидетельству представителей штаба его переходной администрации вместе с его компьютером-ноутбуком является основным "инструментом" связи избранного президента США.