Миллиардер испортил 150 редких книг на 1 миллион фунтов

Сегодня будет вынесен приговор по делу 60-летнего иранского бизнесмена-миллионера и по совместительству – "уважаемого ученого". В течение восьми лет глава фонда по сохранению иранского культурного наследия Фарад Хакимзаде посещал читальные залы крупнейших британских библиотек и вырезáл листы из ценнейших манускриптов, сообщает сегодня The Independent. Сумма ущерба оценивается в 1 млн фунтов, но некоторые эксперты называют значительно более крупные цифры. С 1997 по 2005 год он испортил около 150 редких книг. Вырезанные листы он вкладывал в свои собственные копии тех же фолиантов. На протяжении долгого времени ему удавалось обвести вокруг пальца патрулирующих библиотеки сотрудников охраны в штатском и обойти систему видеонаблюдения. А попался неудачливый коллекционер, лишь когда пропажу страницы заметил один из читателей. Работники библиотеки подняли регистрационные документы и таким образом вышли на Хакимзаде, в квартире которого служащие Скотланд-Ярда провели затем два обыска. При этом часть похищенных листов обнаружить так и не удалось, пишет британское издание. Хранитель пострадавшей коллекции доктор Кристиан Дженсен сказал, что это самая крупная потеря Британской библиотеки. Хакимзаде, по его словам, был специалистом в своей области и знал, на что идет. "Разумеется, я в ярости, потому что это очень богатый человек, который нанес вред общественному достоянию, совершенно эгоистично и из корыстных побуждений испортил... [книги]. А исторический объект, будучи испорчен однажды, испорчен навсегда".