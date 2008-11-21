Ющенко принял японского и еще 9 послов

Президент Виктор Ющенко принял верительные грамоты Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Украине Тадаши Идзава. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства. Поздравляя дипломата с началом миссии в Украине, Президент подчеркнул, что украинская сторона рассматривает развитие отношений с Японией среди своих главных внешнеполитических приоритетов. Во время короткой встречи Президент и Посол обсудили вопросы двусторонних отношений. Виктор Ющенко дал положительную оценку их развитию. В частности, он выразил удовлетворение началом сотрудничества по программе Официальной помощи развитию (ОПР), в рамках которой сейчас уже идет строительство нового терминала аэропорта «Борисполь». Глава государства отметил, что украинская сторона также ожидает сотрудничества с Японией в реализации второго проекта ОПР по сооружению мостового перехода через р. Южный Буг в Николаеве. В свою очередь, Посол Японии Идзава особо отметил активизацию украинско-японских отношений, в частности, в торгово-экономической сфере. (Объемы двусторонней торговли на 1 октября 2008 г. впервые в истории двусторонних отношений превысили 2 млрд. долларов США). Посол Японии также передал приветствие Главе Украинского государства от Императора Японии. Во время встречи Ющенко поблагодарил японскую сторону за конструктивную позицию, которую занимает Япония в отношении международных инициатив нашего государства в связи с 75-й годовщиной Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Глава государства также подтвердил приглашение премьер-министру Японии посетить Украину с визитом в 2009 г., что, по его словам, бесспорно, придаст весомый импульс всестороннему развитию отношений между двумя государствами. Во встрече приняли участие министр иностранных дел Владимир Огрызко, заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей Гончарук.