Британский миллионер просит Буша о помиловании

Известный медиамагнат Конрад Блэк (Conrad Black), раньше владевший британской The Daily Telegraph, обратился к президенту США Джорджу Бушу с просьбой о помиловании, пишет в пятницу, 21 ноября, издание The Times. Газета отмечает, что иных юридических способов выйти из тюрьмы досрочно у Блэка не осталось. Британский подданный Конрад Блэк (он также обладает титулом пэра) отбывает наказание тюрьме штата Флорида с марта текущего года. В декабре 2007 года американский суд приговорил его в шести с половиной годам тюрьмы за обман акционеров корпорации Hollinger International, которой раньше принадлежала британская газета The Daily Telegraph. Блэка признали виновным в том, что он, будучи главой медиахолдинга, незаконно выводил из компании денежные средства, а также выплачивал себе завышенные бонусы и премии - в общей сложности около 6 миллионов долларов США. Федеральный апелляционный суд оставил приговор Блэку без изменений. Обозреватель The Times не без иронии предполагает, что ходатайство Конрада Блэка вряд ли будет рассмотрено, поскольку у нынешнего и будущего хозяина Овального кабинете в Белом доме есть масса других проблем, в частности, глобальный финансовый кризис. По американской конституции президент имеет право не только освобождать осужденного от наказания, но и сокращать срок заключения, определенный судом. Однако, как отмечает The Times, маловероятно, что президент-демократ Барак Обама (Обама вступает в должность 20 января 2009 года) помилует финансового мошенника или сократит ему срок.