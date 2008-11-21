Российский президент вечен!

21 ноября Госдума РФ одобрила в третьем, окончательном чтении поправки в Конституцию РФ, которые увеличивают срок полномочий президента с четырех до шести лет. За принятие этих изменений проголосовали 392 депутата, против – 57 (фракция коммунистов). Этот же законопроект увеличивает срок работы Госдумы с четырех до пяти лет и обязывает правительство ежегодно отчитываться перед ней о своей работе. Ранее этот законопроект уже был принят Думой в первом и втором чтениях. Новые сроки полномочий будут действовать лишь в отношении вновь избранных президента и депутатов.