Роберт Гиббс станет пресс-секретарем Белого дома

Избранный президент США Барак Обама сообщил, что в ближайшее время назначит своего ближайшего помощника Роберта Гиббса пресс-секретарем Белого дома. Ранее о возможности назначения 37-летнего Гиббса на этот пост сообщали американские СМИ. В течение всего хода предвыборной кампании Гиббс бессменно сопровождал Обаму в его поездках по стране, возглавляя при этом всю пресс-службу его избирательного штаба. До этого Гиббс с 2004 года был пресс-секретарем Обамы во время его выборов в сенат США и последующей работы в сенате. В 2003 году Гиббс некоторое время работал пресс-секретарем избирательного штаба кандидата в президенты США сенатора-демократа Джона Керри. Инаугурация 44-го президента США Барака Обамы состоится 20 января 2009 года.