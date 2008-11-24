Шустеру надарили картин с его изображением

В ночь на субботу, едва стрелка часов перевалила за полночь, телезрители политшоу «Шустер Live» увидели Нестора Шуфрича с букетом роз. А еще спустя минуту страна узнала, что 22 ноября — это не только День Майдана и памяти жертв Голодомора, но и 56-й день рождения Савика Шустера. «Идя на программу, я знал, что у Савика день рождения, и подготовил подарок, — рассказал нам нардеп-регионал Тарас Черновил. — Это была картина с изображением самого Шустера, которую я приобрел на аукционе после проекта «Великие украинцы». Правда, я не знал, кто будет еще на программе, потому собирался поздравлять в одиночку. Но потом заметил, что Нестор Шуфрич и Анна Герман перешептываются, и своим психологическим чутьем понял, что речь идет не о политике». Действительно, так получилось, что о дне рождения вспомнили только регионалы. Но монополизировать поздравление не стали. После вручения букета, который Шуфрич передоверил Герман, Анна попыталась организовать хор политиков для пения «Многая лета», но не слишком удачно. А потом тот же Шуфрич отдал Леониду Кравчуку заготовленную им деревянную булаву, чтобы тот как экс-президент вручил ее символично: первая власть — четвертой. Неофициальная часть празднования прошла ночью, после окончания программы, в том же павильоне на киностудии Довженко, где, собственно, она и снималась. Как рассказал нам спецкор «Шустер Live» Мустафа Найем, отметить 56-летие Савика остались все сотрудники его студии, а также ряд политиков, участвовавших в программе — регионалы Нестор Шуфрич и Тарас Черновил, Николай Катеринчук из НУНС, Владимир Яворивский и Олег Медведев из БЮТ. «Был шведский стол, без всяких изысков вроде черной икры, просто нарезали бананов и яблок, — рассказал Тарас Черновил. — Из напитков видел только шампанское и сухое вино. Причем, поскольку никто не проявлял инициативу, я взялся разлить их по стаканам». Черновил был не единственным, кто подарил Шустеру картину, — аналогичный подарок сделали сотрудники его студии. Это был не портрет, а фрагменты 14 тысяч фотографий с изображением Савика. Кроме того, коллеги подарили Шустеру фильм, который тут же продемонстрировали. Начинался он с кадров из «17 мгновений весны» и закадрового текста о том, что отец Савика шел по улице Вильнюса, увидел на подоконнике цветочный горшок и понял, что у него родился сын.