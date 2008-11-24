Саакашвили и Качинский запутались в себе

24 ноября 2008, 11:05

Президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил Россию в провокации, после того как его кортеж, где также находился президент Польши Лех Качинский, попал под обстрел возле границы с Южной Осетией. В ходе пресс-конференции, данной вскоре после происшествия, Саакашвили заявил, что произошедшее должно продемонстрировать европейским политикам, как Россия «беззастенчиво нарушает достигнутые при посредничестве Европы договоренности о прекращении огня между Москвой и Тбилиси». Председатель парламента Грузии Давид Бакрадзе назвал обстрел кортежа президента Польши близ зоны югоосетинского конфликта возмутительным фактом и расценил инцидент как покушение на главу государства-члена Евросоюза и НАТО. «Это - очередное явное подтверждение, причем на международном уровне, с каким оккупационным режимом мы имеем дело», - заявил председатель парламента Грузии. Он выразил надежду, что «покушение на президента страны-члена ЕС и НАТО, открытый в его направлении огонь, станет очень серьезным предупреждающим сигналом для мирового сообщества и очень серьезным предупредительным сигналом для тех государств, у которых пока еще могут быть иллюзии по поводу действующего российского режима». «На территории Грузии находится грубая сила. Мы должны быть очень осторожны и вместе с мировым сообществом сделать все, чтобы ее нахождение на территории Грузии прекратилось как можно скорее», - сказал Бакрадзе. Лех Качинский заявил, что пока неясно, был ли открыт огонь непосредственно по машинам или же в воздух, однако в своих оценках инцидента он поначалу был также категоричен. «Оккупанты XXI века, которые не имеют ни законного, ни морального, ни какого-либо другого права находиться здесь и притеснять мирных жителей, расположились в самом сердце Грузии», – заявил польский лидер. Однако в воскресенье вечером, по возвращении в Варшаву, Качинский попросил никого не винить в инциденте в Грузии, так как маршрут, по которому ехал его кортеж, был изменен по его просьбе, сообщает «Newsru.com». Сначала, по словам польского лидера, он планировал поехать только в Тбилиси на торжества в честь пятой годовщины «революции роз», после которой к власти пришел Михаил Саакашвили. Но потом решил вместе с грузинским лидером заехать в лагерь беженцев, расположенный по соседству с Южной Осетией. «Риск был нужен. Такими должны быть обязательства президента Польши. В Грузии все произошло с моего согласия. Я не боялся», - сказал Лех Качинский в аэропорту. Президент Польши также отказался комментировать состояние российско-польских отношений в связи с происшедшим инцидентом. Со своей стороны, российские миротворцы, находящиеся на территории Южной Осетии, отрицают факт стрельбы по кортежу. Южная Осетия также заявляет о своей непричастности к инциденту. «Мы не имеем к этому никакого отношения, и со стороны Южной Осетии никто не стрелял», – заявила председатель комитета по информации и печати Южной Осетии Ирина Гаглоева. Председатель комитета госбезопасности Южной Осетии Борис Аттоев сообщил, что югоосетинские пограничники не пропустили на территорию Южной Осетии кортеж грузинского и польского президентов. По словам Аттоева, «примерно в 17:40 колонна автомобилей попыталась нарушить границу Южной Осетии и въехать на территорию Ленингорского района Южной Осетии. После того, как пограничники остановили колонну, им сообщили, что это кортеж президентов Грузии и Польши Михаила Саакашвили и Леха Качинского, которые намерены проехать в Ленингорский район. Пограничники объяснили сопровождающим двух президентов, что граница между Южной Осетией и Грузией закрыта, и колонна развернулась обратно в сторону Грузии». Борис Аттоев назвал этот инцидент очередной провокацией. Москва сразу объявила, что не причастна к инциденту. Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал провокацией утверждения Тбилиси о причастности российской стороны. «Когда президента приглашают на некий праздник в город Тбилиси, а потом сажают на машину и везут в другое государство, разве это не провокация? Никакой стрельбы с наших позиций, а также с позиций южноосетинских войск не велось», - приводит РИА «Новости» слова Лаврова. Президент Польши прибыл в воскресенье в Грузию для участия в торжествах, посвященных пятой годовщине «революции роз». Прямо из тбилисского аэропорта Качиньский отправился в лагерь вынужденно перемещенных лиц в Каспском районе, которые пострадали во время августовского конфликта.

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