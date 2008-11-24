В самой бедной арабской стране построили мечеть за $60 миллионов

В Йемене, беднейшей стране арабского мира, возвели мечеть, поражающую не столько своими размерами, сколько суммой затраченных на ее строительство средств - 60 миллионов долларов. В стране, где миллионы людей недоедают, многие восприняли этот факт как проявление неуважения и безразличия к нуждам простого народа. «Нам нужны школы и больницы. Многим йеменцам приходится ездить за границу, чтобы получить медицинскую помощь», - говорит государственный служащий Салем Ахмед. Торжественная церемония открытия мечети, названной в честь президента страны Али Абдаллы Салеха, состоялась в субботу, 22 ноября. Огромный молитвенный дом окружен роскошным садом и может вместить до 40 тысяч верующих. Минареты мечети достигают в высоту 160 метров. Это больше, чем башни известного на весь мир своими невероятными размерами готического собора в немецком Кельне. В трехэтажной мечети разместились несколько библиотек и 25 учебных классов. «Йемену не нужна такая роскошная мечеть. Нам необходимы проекты по спасению экономики», - считает студент Рушди Мохаммед. По данным ООН, 46% йеменцев живут за чертой бедности. Растущие цены на продовольствие усугубляют ситуацию в стране, которая в значительной степени зависит от его импорта. Природа тоже время от времени преподносит йеменцам неприятные сюрпризы. Так, тропический шторм, обрушившийся на страну в конце октября, вызвал масштабное наводнение, в результате которого десятки тысяч человек остались без крова. По некоторым оценкам, большую часть доходов, получаемых в основном от экспорта нефти, Йемен направляет на закупку вооружений для правительственных сил. «У нашего правительства нет стратегического плана развития национальной экономики. Мы слишком зависим от нефтяного экспорта», - говорит экономист Мохаммед Хайдер. По его мнению, новая мечеть является олицетворением того, как «непродуманно правительство распоряжается национальными ресурсами».