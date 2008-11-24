В Киеве задержали автора проекта «Как стать миллионером»

24 ноября 2008, 13:14

Киевская милиция задержала организатора проекта «Как стать миллионером», гражданина США Роберта Флетчера по подозрению в мошенничестве. Как сообщил начальник ГУ МВД Украины в Киеве Виталий Ярема, в воскресенье, 23 ноября, сотрудники Голосеевского райуправления милиции задержали Флетчера по подозрению в совершении мошеннических действий. Ярема отметил, что поводом для задержания стали заявления 6 граждан Украины о том, что их средствами, которые они вложили в инвестиционный проект, завладел гражданин Америки Флетчер, сообщил «Интерфакс-Украина». «По нашей информации, собранная сумма средств граждан под эти проекты превышает $10 млн.», - сказал Ярема. Он подчеркнул, что сегодня «идет активная работа по документированию этих фактов, проводятся мероприятия по блокированию счетов в банковских учреждениях, чтобы обеспечить максимальное возмещение потерпевшим». По словам начальника главка, потерпевшими являются украинцы из разных регионов страны. В настоящее время, как отметил он, Флетчер находится в изоляторе временного содержания, во вторник ему будет избираться мера пресечения. При этом он добавил, что по имеющейся у него информации, следователь будет настаивать на аресте Флетчера. Также руководитель столичной милиции рассказал, что сразу после задержания Флетчера для обеспечения его прав прибыли 3 адвоката. Возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий Флетчера по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса. Поводом и основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы проверки, проведенной работниками Голосеевского РУ ГУ МВД Украины в городе Киеве, по заявлениям граждан Украины относительно мошеннических действий работников ООО «Глобальная система тренингов» и ее совладельца и руководителя гражданина США Флетчера, в которых видятся признаки мошенничества. Основанием же для проведения указанной проверки послужили материалы, которые поступили из Главного управления СБУ в городе Киеве и Киевской области. Как сообщал ForUm, 9 ноября 2007 года Флетчер пытался пересечь украинско-российскую границу по поддельному паспорту, и был задержан пограничниками. Позже дело об административном правонарушении (попытка незаконного пересечения границы) в отношении Флетчера было направлено в Сумской районный суд, который вынес решение о 10 сутках админареста. Флетчера передали в изолятор временного содержания, затем милиция возбудила уголовное дело по ч.3 ст. 358 Уголовного кодекса (использование заведомо поддельного документа). В целом в период с 2007 года по ноябрь 2008 года Флетчер получил от введенных в заблуждение граждан Украины денежные средства под предлогом инвестирования их в разнообразные проекты на общую сумму 3 046 688 гривен, которые принадлежали 20 гражданам Украины. 26 ноября 2007 года Конотопский горрайсуд освободил из-под стражи гражданина США Флетчера под залог 32 тыс. грн. Флетчер занимался в Украине организацией тренингов, привлекая средства украинских граждан, рекламу его тренингов можно было увидеть на биг-бордах в городах Украины. По материалам пресс-службы Департамента связи с общественностью МВДВ

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