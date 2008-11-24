На малазийского принца из-за покрышек подал в суд Брюс Уиллис

Звезда Голливуда Брюс Уиллис подал иск против малайзийского принца Имрана Ибни Туанку Джафара и его компании, требуя вернуть 900 тысяч долларов, вложенных в предприятие по переработке автомобильных покрышек, сообщает ряд западных новостных агентств в воскресенье. Принц Имран Ибни Туанку Джафар и Датук Винод Сехар, возглавляющие компанию Petra Group, которая занимается внедрением экотехнологий, уже вернули "спасителю планеты" 1,1 миллион из инвестированных ранее в проект 2 миллиона долларов. Задержки с выплатой оставшихся 900 тысяч они объясняют проблемами, вызванными мировым финансовым кризисом. В иске, поданном в окружной суд Лос-Анджелеса, говорится, что компания использует "благовидный предлог" для того, чтобы не возвращать деньги. Руководство Petra Group выразило недоумение в связи с предпринятыми актером действиями. Компания заявила, что обязуется вернуть Уиллису оставшиеся средства "в течение нескольких недель", а потому не видит оснований для обращения в суд. Актер требует возместить ему не только вложенные в несостоявшийся проект 900 тысяч долларов, но и выплатить компенсацию из расчета 10% годовых.