Датский принц с женой погуляли по Москве

Младший сын датских королей принц Иоахим с беременной супругой Мари приехал в Россию в рамках визита в поддержку датских производителей. Программа монархов тщательно скрывалась - датское посольство не хотело причинить неудобство Мари. Но мы кое-что разузнали. За пять дней молодые супруги посетили три города – Екатеринбург, Москву и Санкт-Петербург. В каждом они побывали на нескольких мероприятиях. Как известно, Романовы связаны родством с датскими монархами. Так, Мария Федоровна, мать Николая II, до замужества была датской принцессой Дагмар. В Екатеринбурге также был расстрелян Николай II с семьей. Мария Федоровна в это время находилась в Крыму, а затем вернулась в Данию, где и скончалась. Она до конца жизни не верила в произошедшее с ее родственниками. В 2006 году было решено перезахоронить императрицу из Роскилла в Санкт-Петербурге. Принц историю помнит: "Для меня это уже не первый визит, я не пожалею времени на то, чтобы показать Мари исторические места, связанные с историей Датской королевской семьи и семьи Романовых". Потом супругов отвезли в Храм на крови и в Горный университет с редкой коллекцией минералов, где напоили чаем. После перелета в Москву принцесса поспешила в один из сетевых магазинов датской обувной марки Bianco, а после на конференцию в РИА "Новости". Девушка умудрилась застрять в лифте в информагентстве, поэтому на экскурсию по бутику датской мебели BoConcept Мари приехала немного расстроенной. Там "Сплетник" снимал монархов лично. В BoConcept (поставщике королевского двора) Мари быстро пришла в форму. Во-первых, муж успокоил, во-вторых, организаторы сделали принцам много подарков – вазу, две декоративные подушки и матрас для Иоахима.