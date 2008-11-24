Принц Монако Альберт обожает рыбу

В Киев на международный фестиваль кулинарного искусства приехал знаменитый французский кондитер Кристиан Форе. Он и рассказал, что уже несколько лет подряд обслуживал королевскую семью Монако. Он знает, что принц Альберт ни дня не может прожить без рыбы. Он ведь серьезно занимается бобслеем и потому следит за тем, чтобы всегда быть в форме. Правда, это отнюдь не мешает ему так же обожать шоколад. Про Элтона Джона он говорит, что тот любит плотно позавтракать и никогда не откажется от вкусной выпечки. - Я лично готовил для Элтона Джона эксклюзивный десерт: запеченную грушу в карамельном соусе с черными трюфелями. Еще подавал ему ананас с базиликом. Он любит такие нетрадиционные пикантные сочетания. Соединение на первый взгляд взаимоисключающих продуктов сейчас весьма популярное направление. А самые дорогие угощения он готовил на свадебные трапезы на Ближнем Востоке, на которые приглашают тысячи две гостей. Столики накрываются на десять персон. На каждом - внушительных размеров скульптура из мороженого, два килограмма черной икры... Все это стоит больших денег. Однако великолепный обед можно приготовить и из очень простых продуктов, поделился секретом Форе. - Поверьте, свежее куриное яйцо и помидор, только что сорванный с грядки, предпочтительнее, чем королевские креветки или лобстеры "со стажем". А недорогая трапеза в хорошей компании, уверен, гораздо дороже, чем дегустация трюфелей и фуа-гры в обществе непорядочных людей.