Далай Лама решил назначить зама

На совещании правительства Тибета в изгнании в Дхарамсале Далай-лама объявил о своем решении назначить регента, который будет возглавлять буддистскую общину, пока новый духовный лидер не будет готов приступить к исполнению своих обязанностей, сообщает The Times. Нового Далай-ламу после смерти предшественника монахи выбирают среди детей. Наиболее вероятным кандидатом на должность регента считается 23-летний Кармапа-лама, третья фигура в иерархии тибетского буддизма после Далай-ламы и Панчен-ламы. Кроме того, Далай-лама заявил, что может указать на свое будущее воплощение: до него этого не делал ни один из лам. По традиции духовный лидер Тибета выбирается верховными монахами среди мальчиков, родившихся после смерти Далай-ламы и, возможно, являющихся, по мнению монахов, следующим воплощением ламы. После прохождения ряда тестов один из мальчиков объявляется Далай-ламой. Выбранный таким же образом последний Панчен-лама был похищен в 1995 году. Вместо него китайское правительство назначило своего Панчен-ламу, не принятого большинством буддистов. Кроме того, на совещании в Дхарамсале Далай-лама не исключил возможности отмены традиции утверждения новой инкарнации вообще посредством референдума среди последователей тибетского буддизма. "Если большинство посчитает, что эта традиция устарела, она исчезнет", - заявил он. Все эти меры должны предотвратить возможное вмешательство правительства Китая в религиозную деятельность института тибетского буддизма. В прошлом году Китай объявил о своем праве назначать духовного лидера этого направления буддизма. Однако выбранного правительством Китая Далай-ламу, как ранее и Панчен-ламу, последователи тибетского буддизма не признали.