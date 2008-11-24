Абрамовичу поставят памятник в Красноярске

Роман Абрамович был признан «Типичным англичанином» и теперь его статуя украсит одну из площадей Красноярска. Опрос проводился Российско-британской культурной ассоциацией в городе Красноярске в рамках программы по усилению культурных связей между странами, и победителю было решено поставить статую. Однако по результатам, более чем 30 тысяч опрошенных в качестве «типичного англичанина» представляют именно российского олигарха. В опросе Абрамович опередил таких англичан, как Винни Пух, Джеймс Бонд и Уинстон Черчилль. Теперь памятник Роману Аркадьевичу будет установлен на площади Карла Маркса, недалеко от статуи Ленину.