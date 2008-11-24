Российские спортсмены-миллионеры

Российская теннисистка Мария Шарапова стала самой богатой спортсменкой страны по итогам 2008 года. По данным журнала "Финанс", в этом году М.Шарапова заработала 25,5 миллиона долларов. Вторым в списке самых богатых спортсменов России оказался баскетболист клуба НБА "Юта Джаз" Андрей Кириленко ($15,1 миллиона). Третье место досталось хоккеисту Александру Овечкину, который играет за клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталс". В 2008 году он заработал $9 млн. Места с четвертого по десятое занимают семь хоккеистов, которые, как и А.Овечкин, выступают в НХЛ: Илья Ковальчук ($7,5 млн.), Николай Хабибулин ($6,8 млн.), Павел Дацюк ($6,7 млн.), Сергей Гончар ($6 млн.), Андрей Марков ($5,8 млн.), Евгений Набоков ($5,5 млн.) и Сергей Зубов ($5,4 млн.).