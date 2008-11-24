Кильчицкая уже думает о третьем!

Заместитель председателя Киевгорадминистрации Ирэна Кильчицкая вышла из декретного отпуска и с 24 ноября приступила к обязанностям. Об этом она сказала во время рабочего визита в родильный дом 4 в Киеве. "Да, я уже вышла на работу официально и вот здесь нахожусь", - сказала Кильчицкая. Она сообщила, что на своей должности курирует те же направления, что и раньше - социальную защиту, здравоохранение, торговлю и быт, однако не исключила, что круг ее обязанностей может расшириться. Кроме того, Кильчицкая отметила, что уделяет своим маленьким детям очень много внимания, и ее работа не станет препятствием для общения с детьми. Она сообщила, что намерена крестить младшего сына Марка в день рождения старшей дочери Моники в феврале, когда ей исполнится 2 года. Крестными Марка станут сын мэра Киева Леонида Черновецкого Степан Черновецкий и ее подруга, врач Ольга Богомолец-Шереметьева. Также после обхода роддома Кильчицкая отметила, что условия, в которых пребывают здесь роженицы, ничем не отличаются от условий частных клиник. "Я обещаю, что если я решу рожать третьего ребенка, то обязательно буду рожать только в этом роддоме", - сказала она. Также она намерена в ближайшие дни проинспектировать другие коммунальные медицинские учреждения города. Напомним, что ранее Кильчицкая планировала приступить к работе в горадминистрации 6-10 октября.