В Армении появится площадь Януковича

В честь лидера Партии Регионов Виктора Януковича назовут одну из площадей города Спитака в Армении. Об этом говорится в обращении Януковичу от имени армянского народа. Армянский народ решил удостоить такой чести лидера ПР за помощь, которую он оказал при катастрофическом землетрясении в Армении, произошедшем 20 лет назад, которое практически до основания разрушило два города на севере Армении – Спитак и Гюмри (в то время – Ленинакан). «В Армении помнят ту помощь, которую Вы оказали потерпевшим людям от страшного землетрясения, а в особенности – наиболее пострадавшему городу Спитаку. От имени армянского народа выражаем Вам и всему украинскому народу благодарность за участие в восстановлении города после землетрясения. В знак признательности в этом, было принято решение назвать в Вашу честь, уважаемый Виктор Федорович, одну из площадей города Спитака», – говорится в обращении. Армянские друзья также пригласили Виктора Януковича на мероприятия в память об этом трагическом событии, которые пройдут с 5 по 8 декабря 2008 года в Ереване и Спитаке. Имея громадный опыт работы в экстремальных условиях, полученный, в частности, на работах по ликвидации последствий аварий на шахтах и в целом в горной промышленности, Виктор Федорович Янукович с самого начала принимал активное участие в оказании помощи пострадавшим от землетрясения. Под его руководством происходили комплектация спасательных отрядов и строительных подразделений, организация их работы на месте аварии, обеспечение работ по ликвидации последствий землетрясения необходимыми материалами и механизмами. Сам Виктор Федорович принимал активное участие в разработке и осуществлении оперативных мероприятий по оказанию необходимой помощи людям. Вся эта нелегкая, но такая нужная деятельность Виктора Федоровича Януковича была еще в то время высоко оценена армянским народом. А в 2004 году на одной из привычных правительственных встреч Украины и Армении произошло волнующее событие. Премьер-министр Республики Армении Андроник Маргарян привез Главе украинского правительства Виктору Януковичу государственную награду Армении. 11 мая 2004 года по поручению президента Армении Андроник Маргарян вручил премьер-министру Украины Виктору Януковичу медаль Анания Ширакаци за организацию гуманитарной помощи и личный вклад в восстановление Армении после землетрясения 1988 года.