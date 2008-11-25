Ахметова пригласили на московскую ярмарку миллионеров

25 ноября 2008, 11:12

В разгар мирового финансового кризиса в Москве в пятницу открывается ярмарка роскошных товаров — Millionaire Fair (Ярмарка миллионеров). Именно в России ведущие мировые компании класса люкс намеренны сделать рекордные выторги. «Финансовый кризис особо не затронул нашу элиту и на это очень рассчитывают участники ярмарки. Еще сейчас к нам продолжают поступать уникальные товары. Сегодня доставили две яхты, аналогов которым нет», — рассказала PR-директор Millionaire Fair Moscow Мария Надуваева. По словам Надуваевой, они пригласили на ярмарку 12 тысяч человек, у каждого из которых есть хотя бы по паре миллионов долларов. Получил приглашение и самый богатый украинец — Ринат Ахметов, а также Петр Порошенко. А вот второго в рейтинге самых богатых украинцев Виктора Пинчука не пригласили. «Мы ориентируемся на российский сегмент. Ахметов и Порошенко торгуют в нашей стране, поэтому мы их пригласили. А вот про Пинчука ничего не слышали», — объяснила PR-директор, которую цитирует «Сегодня». Нашим и российским миллионерам предложат свои товары и услуги более 250 иностранных и российских брендов. Особое место на выставке занимают самолеты, вертолеты, автомобили и яхты. Помимо аренды американских вертолетов марки Robinson R44 толстосумам предложат купить несколько по цене от $570 000. Можно будет купить и более респектабельные вертолеты марки AgustaWestland по цене от $3,5 млн. до $12 млн. Компания General Dynamics предлагает самолеты бизнес-класса: марки Gulfstream, принимающие на борт до 11 человек, по цене от $20 млн., и Hawker, принимающие на борт до 9 человек — от $13 млн. Будет в Москве и Maybach 62s Landaulet (более $1 млн.), и несерийный автомобиль Rolls-Royce Drophead Coupe Hyperion (до $1,5 млн.), на приборной доске которого есть часы с драгоценностями Girard-Perregaux, которые можно носить как наручные. А британская компания Large Yacht Solutions привезла в Москву яхту Mariu, дизайн интерьера которой разработал Джорджио Армани и которую можно будет нанять для круиза по Карибскому региону до 2010 года. Предложат олигархам различные технологи по поддержанию здоровья. Компания Airnergy презентует единственную в мире технологию, которая позволяет человеку более эффективно усваивать... кислород из воздуха. Ее установки стоят во дворце короля Таиланда, а также используются гонщиками Формула 1. Предложат и немецкие криосауны, где можно несколько минут отдохнуть в условиях температуры от —85°С до —120°С. Больше всего стендов на Millionaire Fair займут риэлтерские и брокерские компании, предлагающие частные виллы и резиденции в Западной Европе, ОАЭ, США, Панаме, на Кипре, Турции, Бахрейне, Кувейте и различные таунхаусы в Москве и Санкт-Петербурге. Россиянам предложат офисы в 35-этажном небоскребе Fortune Tower в Дубаях, где на верхнем этаже уже достраивают вращающийся ресторан, а также участки на искусственных островах в ОАЭ. В Москву привезли и антиквариат. Французская галерея «Боккара» предлагает большую коллекцию старинных гобеленов и ковров, а чешские реставрационные мастерские Ofen&Poele — старинные чугунные камины и печи, которым более 100 лет. Японская компания Persian World привезла шелковые персидские ковры ручной работы. Естественно будут и мобильные телефоны, инкрустированные бриллиантами и другими драгоценными камнями. Привезут и несколько голландских ноутбуков Ego — последнее слово в мире люкс-вещей, оснащенное сменными декоративными панелями с отделкой из кожи, меха или замши (от 15 тысяч евро). Один из российских салонов элитной мебели предложит мебель из дорогих пород дерева, созданную по точным лекалам туалетного столика королевы Франции Марии Антуанетты, раскладного походного набора Наполеона и любимого столика для живописи Поля Сезанна. На «ярмарку тщеславия» может попасть и простой смертный, купив билет за $64.

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