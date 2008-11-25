В Италии платят за детей по имени Муссолини

Праворадикальная итальянская партия Movimento Sociale-Fiamma Tricolore предлагает выплату в размере 1,5 тысяч евро родителям, которые назовут ребенка в честь фашистского диктатора Муссолини или его жены. Представители партии отрицают наличие в своей инициативе расистских или фашистских мотивов. В MS-FT указывают на то, что имена Бенито и Ракеле вполне симпатичны вне всяких ассоциаций с дуче и членами его семьи. Члены партии утверждают, что акция с денежным компенсациями направлена на увеличение рождаемости в стране, а сами имена Бенито и Ракеле выбраны совершенно случайно. Как сообщили представители MS-FT, в партии были бы рады, если бы полученные средства родители потратили бы на покупку кроватки и игрушек для детей. Деньги за ребенка, названного в честь диктатора или его жены, можно получить в пяти областях на юге Италии, где уровень рождаемости снижается. Единственное требование со стороны MS-FT к парам, готовым назвать ребенка в честь Муссолини - итальянское гражданство хотя бы у одного из родителей.