Спецслужбы США следили за Тони Блэром

Спецслужбы США вели досье, касающееся личной жизни Тони Блэра, пока он был премьер-министром Великобритании, тем самым нарушив соглашение Лондона и Вашингтона не шпионить за лидерами друг друга, пишет газета The Times. О существовании секретного досье по Блэру сообщил бывший сотрудник службы прослушивания США. Он рассказал телеканалу ABC News, что видел в 2006 году досье по Блэру в письменном виде - тогда, в 2003-2007 годах, он работал в Агентстве национальной безопасности в Форте-Гордон, штат Джорджия и имел допуск к разведданным с грифом "совершенно секретно" и к базе данных под названием Энкори, пишет The Times. Никаких деталей о содержании этой папки Фолк не сообщил. Сбор информации о зарубежных лидерах - обычная и незапрещенная практика в работе разведок всего мира, но между Великобританией и США существует давняя негласная договоренность "не собирать информацию друг о друге", отмечает издание. Спецслужбы обеих стран тесно сотрудничают, регулярно делясь друг с другом секретной информацией. Агентство национальной безопасности отказалось комментировать эти обвинения, заявив при этом, что ничего противозаконного не происходило. Официальные представители Блэра от комментариев по этой теме также отказались.