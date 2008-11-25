Снова опубликовали фото то ли живого, то ли нет Ким Чен Ира

Официальные СМИ Северной Кореи опубликовали две новые фотографии лидера государства Ким Чен Ира. Публикация сопровождалась сообщениями о том, что глава КНДР, которого многие эксперты считают тяжело больным или умершим, посетил два завода. Точной даты визитов корейские СМИ не приводят, однако сообщают, что Ким Чен Ир оценил успехи, которых посещенные им предприятия достигли по состоянию на конец октября 2008 года. На фото глава КНДР одет в пальто и темные очки. Одна из фотографий сделана в здании завода, а вторая - на улице. Согласно сообщениям разведок различных государств, в августе Ким Чен Ир перенес инсульт. В октябре инсульт, по некоторым данным, повторился. КНДР же полностью отрицает информацию об ухудшении состояния здоровья своего лидера. Слухи о болезни или смерти Ким Чен Ира появились в мировых СМИ после того, как он перестал появляться на публике в августе 2008 года. Осенью глава Северной Кореи не посетил даже торжества по случаю важнейших государственных праздников - дней основания коммунистической партии страны и самой КНДР. Однако вскоре северокорейские СМИ снова начали сообщать о появлении Ким Чен Ира на публике и печатать его новые фотографии (которые некоторые эксперты, тем не менее, считают старыми). Так, 6 ноября северокорейские СМИ сообщили о том, что Ким Чен Ир посетил концерт классической музыки, а 16 ноября - фестиваль военного искусства. И в том, и в другом случае северокорейское агентство ЦТАК не уточнило, когда и где состоялось мероприятие. Однако оба раза Ким Чен Ир высоко оценил мастерство музыкантов, тепло приветствовал участников концерта и фестиваля и заявлял, что искусство играет важную роль в «завершении построения мощного преуспевающего государства».