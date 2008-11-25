Перед самым богатым человеком Украины извинился Интернет

Интернет-издание "Обозреватель" принесло извинения бизнесмену Ринату Ахметову за статьи, рассказывающие о молодости самого богатого человека Украины. Извинения появились на сайте в понедельник. "Данной публикацией редакция признает, что в вышеуказанных (двух) статьях присутствовала непроверенная и неправдивая информация о Ринате Ахметове", - говорится в сообщении. Там также отмечается, что издание готово перечислить на счет любой благотворительной организации, названной Ахметовым, 100 тысяч долларов моральной компенсации. В июне издание проиграло суд бизнесмену. Высокий суд Правосудия в Лондоне принял решение, что "Обозреватель" должен выплатить Ахметову 100 000 долларов США. "Высокий суд Правосудия в Лондоне присудил убытки в размере 100 000 долларов США и судебные издержки в пользу Рината Ахметова в деле о клевете против Интернет-издания "Обозреватель". Поводом для разбирательства явился ряд статей, в которых содержались многочисленные лживые заявления в адрес Ахметова", - говорилось в сообщении. Постановление было вынесено против двух редакторов издания Олега Медведева и Ярослава Билыка, а также против журналиста Татьяны Чорновол. Адвокат Ахметова Марк МакДаугалл сообщал, что Ахметов "удовлетворен решением Высокого суда". "Мы считаем, это дело должно ясно показать тем, кто намеренно публикует ложные заявления в Интернете, что любое безответственное использование непроверенной информации не останется безнаказанным", - заявила другая адвокат Ахметова Лора Тайлер. Ранее Ахметов заявлял, что все денежные суммы, присужденные ему в этом деле в качестве компенсации ущерба, будут направлены им на благотворительные цели в Украине.