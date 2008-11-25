В кассе Рады нардепам выдают зарплату в долларах?

Сегодня в некоторых Интернет-СМИ появилась новость о том, что, оказывается, наши народные избранники получают зарплату далеко не в национальной валюте, а в иностранной. Во всяком случае, так утверждает парламентарий из ПР Александр Дарда. Сам факт интересен тем, что парламент – это госучреждение, соответственно, и в кассе там должны держать только гривни. «Я взял валютный кредит в банке, но не боюсь его удорожания, потому что у нас с кредитором договор: сумма выплаты может возрасти только по обоюдному согласию. Ведь мой кредит в долларах, поэтому падение курса гривны мне не угрожает. Зарплату я также в долларах получаю», – рассказал нардеп. Его коллега по фракции Вадим Колесниченко предположил, что Дарда «либо оговорился, либо сказал о желаемом». «У нас государственные служащие получают заработную плату исключительно в национальной валюте. Доллары можно получить только в нескольких случаях, которые определены Кабинетом Министров – это командировки заграницу, лечение заграницей и обучение там», — объяснил парламентарий. В свою очередь нардеп из КПУ Леонид Грач назвал заявление Дарды «чушью собачей». «Он что-то перепутал. Может, он в другой кассе получает зарплату в долларах?! Но, насколько я знаю, в ВРУ в кассе вообще нет такой валюты», — отметил он. Был удивлен и парламентарий из Блока Литвина Валерий Баранов: «Первый раз слышу о таком. Может, это какая-то шутка?! Не знаю. Я в гривнах получаю зарплату».