Суд обязал "очистить" имя Луценко

Печерский районный суд Киева под председательством судьи С.Вовк удовлетворил исковое заявление министра внутренних дел, лидера Гражданского движения "Народная самооборона" Юрия Луценко к народному депутату от Партии регионов Владиславу Лукьянову и редакции газеты "Республика Крым" о защите чести, достоинства и деловой репутации. Как сообщили в пресс-службе "Народной самообороны", согласно решению суда, Лукьянова обязали опровергнуть в запланированном ближайшем выпуске газеты "Республика Крым" недостоверную информацию о Юрии Луценко, распространенную депутатом в интервью: "Владислав Лукьянов: Луценко - плохой милиционер, но хороший пиарщик", опубликованном 31 июля текущего года. В частности, это касается высказываний Лукьянова: "Луценко достаточно часто позволяет себе для выяснения личных отношений использовать служебное положение"; "Ситуацию с гибелью Кравченко и Кирпы министр внутренних дел не просто спровоцировал, он был причиной случившегося... Практически его руками эти люди были убиты"; о намеках о причастности Юрия Луценко к исчезновению Пукача; "Министр внутренних дел - преступник..."; "Юрий Витальевич же стелился тогда по полной программе"; о том, что в результате деятельности Юрия Луценко в должности министра внутренних дел "преступления не расследуются, улики скрываются". Ответчики и их представители в суд не явились, сообщает УНИАН. По мнению представителя истца Хоменко, решение Печерского райсуда столицы очередной раз доказывает, что "…раздутая в прессе определенными политическими кругами кампания по дискредитации министра внутренних дел Юрия Луценко имеет сугубо заказной и клеветнический характер. Однако все эти обвинения легко опровергаются в суде".